理專十誡上路仍有18件弊案 3家公股行庫被點名

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（中央社記者謝方娪台北21日電）為防堵理專弊案，理專十誡2019年上路，不過至今仍陸續發生18起弊案，其中有3件為公股行庫發生。金管會允諾針對強化內控防線進行必要調查並研議具體改善措施，2個月內提交書面報告。

金管會主委黃天牧今天赴立法院財委會就「強化銀行業公司治理與銀行理財專員相關行為規範」進行專案報告。理專十誡2019年上路，但近年仍陸續有銀行傳出理專弊案，銀行內控防弊機制引起立委關注。

金管會銀行局長莊琇媛說，自理專十誡上路以來至今，共有18起理專舞弊裁罰案，其中有3件為公股行庫所發生，包含彰化銀行、華南銀行以及兆豐銀行。

國民黨立委曾銘宗說，金管會近年對理專管理越來越嚴格，但似乎大型弊案並沒有減少，進行管理主要目的為何？黃天牧列舉3大目的，第一是健全銀行制度；第二是建立誠信文化；第三是導正誘因機制。

黃天牧指出，理專十誡訂定後，銀行內控內稽部門依照理專十誡進行查核，金管會檢查局也有去查，並列為專案金檢的重點方向；他也表示，相關作為目的是盡量不要讓理專弊案再發生，雖然百分之百杜絕不容易，但至少不要再層出不窮。

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立法院財委會今天通過臨時提案，要求金管會召集銀行公會和相關業者，針對強化內控防線進行必要調查，並研議具體改善措施及法規調整可行性，在2個月內向財委會提交書面報告；並要求金管會針對金融機構連帶責任進行研議，1個月內向財委會提交書面報告。

此外，立委發現，發生理專弊案的銀行公平待客評核結果仍名列前20%，因此臨時提案，請金管會研議公平待客評核及公司評鑑制度適度納入理專十誡相關案例缺失，在1個月內向財委會提交書面報告。（編輯：潘羿菁）1110321