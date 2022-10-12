掌握關鍵情資 北檢辦受理檢舉賄選案教育訓練

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（中央社記者林長順台北12日電）為確保受理民眾檢舉賄選程序順暢，北檢察長林邦樑今天指派主任檢察官高一書對負責受理檢舉賄選情資電話的同仁進行教育訓練，期以周全的準備，做好選舉查賄制暴工作。

九合一地方公職人員選舉各參選人將於10月21日辦理號次抽籤，各項選舉活動如火如荼展開，為防範以現金買票或金錢替代物等變相賄選手法，林邦樑除了持續親赴第一線與警、調人員辦理座談外，也要求各單位廣布地雷、全面宣導民眾檢舉賄選。

為確保受理民眾檢舉賄選程序順暢，以利掌握關鍵賄選情資，並強化及時通報、迅速查證及從嚴偵辦的查賄機制，林邦樑今天特別指派高一書針對負責受理檢舉賄選情資電話的同仁進行教育訓練。

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台北地檢署指出，本次教育訓練的重點，在使值班人員瞭解各種賄選犯行的詢問技巧及要領，能夠在接聽民眾檢舉電話或透過其他科技通訊設備檢舉時，迅速引導民眾說出檢舉賄選事實的重點，並及時通報查緝，以利嚴辦賄選等不法犯行。

北檢呼籲，民眾知悉有賄選情事，一定要勇於檢舉，檢舉人身分絕對保密。民眾檢舉賄選因而查獲者，最高可獲得新台幣1000萬元獎金，且經檢察官起訴，即可先領取1/4獎金，第一審或第二審判決有罪，再領取1/4獎金，最後判決有罪確定，領取其餘1/2獎金。（編輯：李亨山）1111012