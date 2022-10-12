無風無雨 高雄楠梓區公園路樹枝幹突斷裂壓損5車

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高雄市楠梓區樂群路與加宏路口的兒童公園旁，有一棵約2層樓高的菩提樹，12日下午其枝幹突然斷裂且壓到多輛汽車，警方獲報到場拉起封鎖線警戒，並通報市府工務局養工處等相關單位處理。（警方提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年10月12日

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（中央社記者蔡孟妤高雄12日電）高雄市無風無雨，楠梓區樂群路與加宏路口兒童公園旁一棵菩提樹粗大枝幹，今天下午無預警斷裂掉落，壓損周邊5輛汽車，養工處表示，研判枝幹腐朽所致，會負起相關理賠責任。

高雄市警察局楠梓分局發布新聞稿表示，加昌派出所下午3時多獲報，楠梓區樂群路與加宏路口兒童公園旁有約2層樓高菩提樹傾倒，且壓到多輛汽車，警方到場後拉起封鎖線警戒，並通報市府工務局養工處等相關單位處理。

警方指出，這起事故總共造成一旁的私人停車場內4輛汽車、路旁1輛汽車受損，但未造成任何人員傷亡；警方除通報養工處，也通知車主車損情形。

高雄今天氣候正常，沒有下雨或大風，養工處人員檢視，菩提樹主幹還在，但部分較粗大枝幹，因腐朽而與主幹分離，以致斷裂掉落，壓損周邊車輛。

養工處對中央社記者表示，傾倒的枝幹約在傍晚6時多移除，車主後續可檢附相關資料，養工處會負起相關保險理賠責任。

楠梓分局表示，若有發現路樹傾倒、阻礙道路等情形，可撥打市民專線1999或110報案電話，警方會立即到場協助管制疏導，避免發生二次意外。（編輯：陳仁華）1111012