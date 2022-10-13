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男借款無力償還竟埋伏殺害債主 花檢求處無期徒刑

2022/10/13 18:03
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（中央社記者張祈花蓮縣13日電）台北57歲蔡姓男子因借款無力償還，6月11日凌晨搭車到花蓮債主家門外埋伏，趁林姓債主獨自在家洗車時行凶殺人，逃亡2天後落網；檢方今天依殺人等罪起訴，求處無期徒刑。

花蓮地檢署今天下午發布新聞稿指出，蔡男於2017年至2019年間陸續向從事小額放款的林男借款約新台幣300萬元，雙方因債務起糾紛，蔡男懷疑林男覬覦他在新北市烏來區經營的餐廳，萌生殺意。

蔡男6月11日凌晨1時許攜帶番刀、藍波刀及折疊刀等刀械，搭乘計程車、火車大眾運輸工具南下花蓮，躲藏在林男位於花蓮秀林鄉秀林村的住家旁竹林間等候。

6日11日上午6時45分蔡男見林男同居女友出門後，趁著林男獨自在家洗車時，持番刀往林男頭部、胸部及腹部等部位揮砍致死，隨後進入住處翻找債務證明文件，還沒找到就看到蔡男同居女友返家，便跑出門外，騎乘林男機車逃逸。

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蔡男逃逸途中因機車陷入沙灘，棄車後將行凶刀械、衣物等丟入海中，換裝搭車逃回台北，藏身台北市士林區朋友的私人宮廟，還理髮變更容貌，因臉部特徵、輕微中風走路方式特別，13日晚間7時許被警方逮捕。

花蓮檢方今天偵結起訴，依殺人罪、攜帶凶器竊盜罪嫌起訴蔡男。檢方指出，蔡男行凶過程不顧林男求饒，朝頭胸部、腹部猛刺，手段殘忍，且偵訊期間不斷合理化殺人罪嫌，堅稱林男罪有應得；蔡男行凶前後設下多處斷點，躲藏期間變更容貌，衡酌被害人家屬意見，建請至少判處無期徒刑。（編輯：陳仁華）1111013

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