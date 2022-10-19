台中里長參選人送毛毯涉賄 檢偵辦後5萬元交保

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台中市霧峰區丁台里施姓里長參選人涉嫌利用重陽節贈送選民市價約新台幣200元的毛毯，檢方18日展開偵辦並查扣相關證物。（檢方提供）中央社記者蘇木春傳真 111年10月19日

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（中央社記者蘇木春台中19日電）台中市霧峰區施姓里長參選人，涉嫌利用重陽節贈送選民市價約新台幣200元的毛毯，藉此尋求支持，檢警昨天循線帶回施男與黃姓幹部偵辦後，檢方分別諭知以5萬元、2萬元交保。

台中地檢署今天發布新聞稿表示，檢方於今年9月間接獲賄選情資指，台中市霧峰區丁台里施姓里長參選人，利用重陽節機會以社區發展協會名義，贈送選民敬老禮品名義行賄，藉此尋求選民支持。

檢方獲報後隨即展開調查，經專案人員蒐證後，18日見時機成熟，由主任檢察官詹益昌率同檢察官6人、司法警察54人兵分多路，持搜索票執行搜索地點17處，共傳喚里長參選人、選民在內共28人到案說明。

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辦案人員並查扣16盒賄選禮盒，內含市價約200元的毛毯，經檢察官複訊後認定施男、黃姓幹部涉嫌違反選舉罷免法的投票行賄罪，分別諭知以5萬元、2萬元交保。

台中地檢署呼籲，各級候選人應以政見理念爭取選民認同、支持，如以金錢、餐宴、招待旅遊或贈與禮品等行為請選民投票，均屬賄選行為，已涉犯公職人員選舉罷免法，如涉賄選情事將嚴加究辨。（編輯：謝雅竹）1111019