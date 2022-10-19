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送快篩試劑涉賄選 新竹市里長參選人5萬元交保

2022/10/19 13:43
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（中央社記者郭宣彣新竹縣19日電）新竹地檢署偵辦新竹市東區一名葉姓里長參選人日前贈送里民1至6劑不等快篩試劑，涉嫌投票行賄，經訊問後，諭知葉男以5萬元交保。

新竹地檢署今天表示，檢察官葉子誠指揮新竹市警察局第二分局、法務部調查局新竹市調查站、移民署新竹市專勤隊，偵辦新竹市東區葉姓里長參選人在今年7月間，贈送里民1至6劑不等快篩試劑涉投票行賄，至於快篩試劑價值目前不便說明。

檢方表示，經持搜索票搜索並傳喚相關人員到案說明，檢察官訊問後，諭知葉男以新台幣5萬元交保。

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新竹地檢署透過新聞稿表示，最高檢察署檢察官宋國業、蔡瑞宗，代表檢察總長邢泰昭嘉勉新竹查賄團隊，近期執行查察賄選案件辛勞，指示查賄團隊應靈活調度人力，尤應將有限的偵查資源集中在賄選熱區及高度曝險參選人，且嚴守行政中立及刑事訴訟證據法則，維持檢察機關客觀中立的執法立場。

新竹地檢署表示，由於21日將進行參選人號次抽籤，選情日趨熱絡，針對選舉假訊息、黑函與選舉賭盤的偵處，也應與轄內司法警察機關維持暢通聯絡管道並妥為運用科技查賄設備，即時掌握資訊，適時澄清，強力掃蕩賭盤。（編輯：李錫璋）1111019

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