澎湖選舉決戰台灣 與南區各檢察署成立查賄聯繫窗口

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（中央社澎湖縣20日電）澎湖選舉「決戰台灣」，澎湖地檢署與高雄高分檢、南區各檢察署建立查賄反賄聯繫窗口，除支援檢察官進駐查緝外，將採分進合擊、協力偵辦，維護乾淨選風，共創幸福菊島。

高雄、橋頭、屏東等南區檢察署與澎湖離島檢察署聯合查察聯繫會議，今天在高雄高分檢舉行，包括檢察總長邢泰釗、高分檢檢察長費玲玲與南區各檢署長都與會，澎湖地檢署檢察長黃智勇帶主任檢察官蘇恒毅與會進行報告，全力支持區域聯合查賄計畫。

蘇恒毅就澎湖地區選舉特殊性、旅外同鄉會等團體影響力、反賄及幽靈人口等，建置聯繫窗口；尤其澎湖選舉「決戰台灣」之特殊選舉形態，高分檢除加強澎湖旅台同鄉會之反賄選宣導，並與高雄高分檢轄區各地檢署建立聯繫窗口，分進合擊、協力偵辦。

檢方將協調高雄、橋頭、屏東等地檢署全力支援，黃智勇並針對澎湖旅台鄉親返鄉投票牽動選情部分進行補充報告，表示已針對澎湖選舉「決戰台灣」部分，如有跨轄情資，將第一時間分享給轄區各地檢署查察賄選執行秘書，並陳報上級高雄高分檢，以發揮聯合查察平台之功能。

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邢泰釗表示，選舉查察為大型操兵，必須有完整規劃及步驟，始能方寸不亂，期勉各地檢署檢察長身先士卒，激勵檢警查賄士氣，亦期望南區各地檢署共同發揮「一方有難、八方支援」的互助精神，與離島檢察官聯手齊心查賄，展現檢察一體的團隊力量，必定有亮麗查賄成果。

高雄、橋頭、屏東等南區檢察署與澎湖離島檢察署聯合查察聯繫會議，今天達成成立高分檢與各地檢署與離島地檢署間之「查賄反賄聯繫合作網」並由高雄高分檢製發「111年地方公職人員選舉查察業務檢核表」，以利轄區各地檢署檢選舉查察工作規劃及策略等2項共識，加以精進調整。（編輯：陳仁華）1111020