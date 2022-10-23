DJ愛吹倫涉販毒 警逮捕搜出大麻、搖頭丸
2022/10/23 12:39（10/23 13:16 更新）
台北市警察局南港分局表示，日前追查毒品案並從網路溯源發現藥頭，隨即布線蒐證，近日見時機成熟執行查緝行動，當場查獲大麻毒品和劉姓男藥頭，竟為知名夜店DJ「愛吹倫」，全案依法送辦。圖為證物。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 111年10月23日
（中央社記者黃麗芸台北23日電）北市警方日前追查毒品案並從網路溯源發現藥頭，隨即布線蒐證，近日見時機成熟執行查緝行動，當場查獲大麻毒品和劉姓男藥頭，竟為知名夜店DJ「愛吹倫」，全案依法送辦。
台北市警察局南港分局今天發布破案新聞，偵查隊長陳人嘉表示，隊內員警日前查獲一起毒品案，循線追查發現涉案犯嫌是是透過網路社群臉書（Facebook）和藥頭聯繫並取得毒品。
隨即成立專案小組布線蒐證，近日見時機成熟，便持搜索票執行查緝行動，警方進屋後就發現47歲劉姓男藥頭將大麻成品直接擺放在客廳桌上，現場還有DJ刷盤和多張黑膠唱片等物，猶如小型收藏室。
據了解，這名劉姓男藥頭就是知名夜店DJ「愛吹倫」，過去曾有使用毒品前科，初估販毒時間至少達3個月。
警方現場查獲第二級毒品大麻356克、大麻煙油7支、搖頭丸和愷他命等證物，劉男也坦承不諱，全案詢後依涉違反毒品危害防制條例移送台北地檢署偵辦，警方將持續追查相關毒品來源及流向。（編輯：張銘坤）1111023
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