行訴新制將上路 司法院：6配套措施照顧人民權益

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（中央社記者林長順台北25日電）行政訴訟新制明年8月上路，司法院今天指出，新制將有巡迴法庭、保障原住民權益、特定身障者陪同開庭、行政訴訟調解、強制律師代理、防杜濫訴等配套措施，照顧人民權益。

司法院行政訴訟及懲戒廳廳長張國勳表示，行政訴訟新制將於明年8月15日正式上路，將原本分散在22所地方法院行政訴訟庭審理的事件，改由台北、台中、高雄3所高等行政法院設置的「地方行政訴訟庭」審理，以強化法官專業性。

張國勳說明行政訴訟新制的配套措施，首先是「巡迴法庭」。他指出，原本在地院行政訴訟庭開庭的簡易及交通等事件，於新制施行後，雖然改由高等行政法院的地方行政訴訟庭審理，但法官可透過巡迴法庭制度到各地方法院開庭，民眾應訴便利性不打折。

他說，原住民或部落在公法上權利或法律關係爭訟的事件，可以就近提起訴訟，與過去要到被告所在地的行政法院起訴不同，保障原住民訴訟權益。此外，有聽覺、聲音及語言障礙的人，經審判長許可後，可以請自己信賴的人陪同一起開庭。

張國勳指出，行政訴訟新制擴大行政訴訟和解的範圍，增訂行政訴訟調解制度，節省寶貴的訴訟資源。另外，基於惡意、不當或是濫用程序目的提起訴訟，而且欠缺合理依據，法院可以駁回起訴，並視個案情節裁處新台幣12萬元以下罰鍰。

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他表示，經司法院指定的環保、土地爭議的第一審通常訴訟程序、都市計畫審查程序、向最高行政法院提起的事件及再審事件，原則上應委任律師為訴訟代理人，以保障當事人訴訟權。如果沒有錢請律師，可以依據訴訟救助的規定，向行政法院聲請選任律師為訴訟代理人。

張國勳強調，行政訴訟新制上路距今已不到1年時間，各項籌備工作正如火如荼地展開，司法院也會加強宣導，方便各界瞭解新制最新訊息，期使新制順利推行、穩健上路，以提供民眾更為專業、及時、有效的權利救濟。（編輯：張銘坤）1111025