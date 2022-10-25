林口警添利器 防暴臂盾執法更安全

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（中央社記者王鴻國新北25日電）林口警分局最近評估執勤實際需求，自行採購了55具「防暴臂盾」，具有防刀、棍及快速破窗等功能，輕巧不占空間，讓員警執勤更安全，有效提升執勤效能。

林口分局新聞稿表示，「防暴臂盾」是採鋁合金打造，外型呈現U型的小盾牌，有防刀、棍及快速破窗等功能。當遭歹徒持武器襲警，可迅速配戴在前手臂抵擋防護，進而攻擊壓制，另臂盾前的鐵片，也能順利破窗，能在員警攻堅行動中提供強力防護。

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分局表示，對於處理民眾情緒不穩的突發性攻擊事件或酒醉鬧事等狀況，能有效遏止並確保員警執勤安全，輕巧不占空間，置於巡邏車上，讓員警遇狀況時，可隨手取得作為防禦武器。

此外，分局也採購了充電式爆閃LED警示燈，將可改善員警處理交通事故或執行酒駕路檢時，警車不需再發動引擎怠速開啟車頂警示燈，將可降低耗油、車輛零件磨損及怠速空汙，還能提升員警勤務安全。（編輯：張銘坤）1111025