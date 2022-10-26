400件骨董遭詐騙 警逮父子嫌送辦

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（中央社記者劉建邦台北26日電）張姓男子稱可介紹買家以新台幣1900萬元，向王姓女子買約400件骨董，並要求1成酬勞，王女提供骨董並付出酬勞，才發現支票跳票。警方逮捕張姓父子嫌犯等3人，詢後送辦。

台北市警察局大同分局今天召開記者會，寧夏路派出所長葉育忻表示，以擺攤賣骨董為生的59歲王姓女子15日報案，指稱日前遭一名張姓男子詐騙，導致約400件骨董被搬光且還賠190萬元，警方獲報後布線查緝。

警方查出，56歲張姓男子是王姓女子的常客，日前稱可介紹買家購買王女擁有的全部骨董，總金額達1900萬元，且對方會用支票付款，並要求王女應提供1成酬勞，約190萬元。

王姓女子先支付190萬元佣金後，再把骨董提供給張姓男子等人，但王女事後持支票到銀行兌現，才發現支票存款不足，且還使用假印章，導致支票跳票，隨即報警。

警方組專案小組查緝，發現56歲張姓男子父子等3人涉嫌，張男把骨董藏放在新北市鶯歌區住處，掌握情資後，前往搜索，搜出241箱、約400件瓷器、玉器等骨董，後續會依程序發還王女。

張姓男子遭逮後否認詐騙，張男的兒子與另1人稱只是協助搬運。警方詢後仍依違反詐欺罪嫌把張男等3人移送士林地檢署偵辦。（編輯：李亨山）1111026