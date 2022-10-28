孕婦遭陌生男逼下跪 公車司機見義勇為下車伸援

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（中央社記者高華謙新北28日電）新北市新莊一名游姓孕婦昨天在路上遭陌生男子大吼並逼迫下跪，她在驚恐之餘雙膝跪地，幸好有名公車司機立刻開車到路邊喝斥並趕走男子。游女已提告，全案將函送檢方偵辦。

新北市政府警察局新莊分局調查，昨天上午7時許，懷有身孕的38歲游姓女子在新北大道七段附近準備去上班時，突然被一名陌生男子大吼，還命令她跪下。

警方調查，游女因為害怕被攻擊，只好在眾目睽睽之下下跪，過程中不斷大喊救命。後來有公車司機見狀，立刻幫忙驅離那名男子。巡邏員警經過也立即上前關心，查獲涉案者是29歲陳姓男子。

游女的丈夫在社群網站臉書（Facebook）社團「愛新莊我是新莊人」發文表示，他太太已懷孕37週，事發當下有非常多人路過，但都沒報警，人行道上很多人趕著上班上課，與她太太的情況對比「完全是兩個世界」「說真的很灰心」。

這名網友表示，伸出援手的司機大哥原本行駛在外側車道，當時剛好塞車，司機看到男子大吼大叫，立刻開到路邊並下車暍斥那名男子，另有一名機車騎士也上前幫忙，他非常感謝。

目前游女已提告恐嚇與強制罪，警方今天會通知陳男到案，全案後續將函送檢方偵辦。（編輯：李錫璋）1111028