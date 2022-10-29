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台南老婦遭2隻藏獒攻擊 動保處將開罰狗主人

2022/10/29 10:29
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（中央社記者張榮祥台南29日電）台南一名老婦昨天傍晚在安南區公學路巷內遭2隻藏獒攻擊受傷送醫，警方調查，狗主人因未關好家門才釀禍；動保處將依法對狗主人開罰新台幣3萬元至15萬元。

77歲老婦昨天傍晚5時許在安南區公學路巷內遭2隻藏獒攻擊，頭部及手臂被咬傷，警消及動保處人員趕往將老婦救出送醫，但因藏獒過於凶猛，現場封鎖戒護，狗主人的女兒獲報後，昨晚7時許將藏獒帶回家中。

台南市警局第三分局警員今天告訴中央社記者，這起藏獒傷人事件，肇因於狗主人離家時，未將家門鎖好，老婦路過時被藏獒衝出居所攻擊，當時台南市動物防疫保護處人員一度想射擊麻醉針制伏藏獒，但狗主人的女兒適時趕回才作罷。

警方調查，遭攻擊老婦傷勢較嚴重，得接受手術治療，家人決定待老婦醫治出院後，再決定是否對狗主人提出告訴。

動保處人員說，藏獒是攻擊性犬隻，於公共場所應由成年人伴同，除用長度不超過1.5公尺鍊繩牽引外，還必須加戴口罩作為防護措施，動保處將依動保法查處開罰。（編輯：孫承武）1111029

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