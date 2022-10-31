高雄議員樁腳涉請吃海鮮動員里民 另有里長千元買票

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧高雄31日電）高雄市某議員參選人的樁腳涉嫌動員里民，免費搭乘遊覽車參加競選總部成立大會，再招待選民到屏東海鮮餐廳用餐；還有1名里長參選人涉嫌以每票千元或送茶葉禮品方式買票。

高雄地檢署指出，主任檢察官陳彥竹、檢察官鄭益雄日前接獲疑似餐會賄選情資，指揮法務部調查局高雄市調查處、高雄市政府警察局刑事警察大隊、林園警分局偵辦。

發現陳姓夫妻與女兒3人，涉嫌在10月間動員具有投票權的里民免費搭乘遊覽車，參加高雄市某選區市議員參選人競選總部成立大會，花費車輛費用新台幣7000元，活動結束後，在遊覽車上向里民請求投票支持該參選人。

隨後又將里民載至屏東縣東港鎮某海鮮餐廳免費用餐，10人1桌，席開3桌，每桌餐費5000元。檢方認定是以不正利益尋求支持，傳喚相關證人、3名被告，向法院聲押被告未獲准，無保請回。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

此外，雄檢主任檢察官林俊傑、檢察官張貽琮日前也接獲疑似賄選情資，指揮法務部調查局高雄市調查處、高雄市政府警察局鳳山分局及地檢署公職人員選舉查賄專責隊展開偵辦。

檢方查獲，鳳山區1名邱姓里長參選人涉嫌以每票1000元或贈送茶葉禮品等方式買票。據了解，邱姓參選人原否認賄選，後又在羈押庭上承認有送現金、茶葉，但仍未說明資金來源，最終無保請回。（編輯：黃世雅）1111031