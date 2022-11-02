林姓毒販槍殺藥腳後棄屍防風林 南檢聲押獲准

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（中央社記者張榮祥台南2日電）林姓男子不滿販毒被藥腳吳姓男子供出，遭判刑16年，10月29日夥同共犯相約吳男談判，再開槍打死吳男後棄屍，並丟棄改造槍彈，林男投案遭移送，南檢昨晚向台南地方法院聲押獲准。

高雄吳男（41歲）10月31日被發現陳屍在台南市安南區防風林中，遺體疑遭野狗啃食，附近也發現丟棄改造槍彈。之後，台南林姓男子（56歲）、謝姓男子（49歲）陸續投案，另名共犯杜姓男子（56歲），昨天下午遭拘提到案。

警方調查，林男是毒販，吳男是藥腳，吳男2年前在台南被逮後，向警方供出林男，林男最後遭判刑16年，令林男相當不滿。

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為此，林男夥同謝男和杜男10月29日下午相約吳男在林男汽車上談判，雙方一言不合起口角，林男向吳男開槍致死後棄屍，再將2把改造手槍及40發子彈裝在黑色手提包中，丟棄於距離死者遺體100公尺處的廢棄蚵殼堆中。

警方訊後依殺人、槍砲等罪嫌移送林男，南檢昨晚聲押獲准。台南地院指出，林男坦承殺人、遺棄屍體、持有槍彈等情事，他雖然主動投案，但難保未來不再生畏罪逃亡的可能性，地院裁定羈押。另外，謝男已交保，杜男將移送檢方偵訊。（編輯：卞金峰）1111102