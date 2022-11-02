高市里長參選人「互搓湯圓」不成 雙雙遭查辦

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（中央社記者洪學廣高雄2日電）高雄林園區王姓、李姓里長參選人涉先後「互搓湯圓」，贈送紅包、酒等物勸說對方退選，兩人最後皆堅持參選；雄檢獲報傳喚7人到案，訊後諭知王男5萬交保，李男請回候傳。

高雄地檢署主任檢察官陳彥竹、檢察官李侑姿日前接獲疑似賄選情資，指揮法務部調查局高雄市調查處、高雄市警察局林園分局、刑事警察大隊追查，並於10月31日傳喚王姓、李姓里長參選人等7人到案說明。

檢警調查，打算參選里長的王男得知李姓里民也打算參選後，便在今年7月間和其姪子三度向李男傳話，希望對方放棄競選，且還贈送知名威士忌和新台幣2萬元紅包；李男拒絕後，也反向王男傳話，想以一些好處要求對方退選，但最後兩人「互搓湯圓」不成，皆參選同里里長。

雄檢訊問後，認為王男、李男皆涉犯公職人員選舉罷免法第97條行求賄賂罪嫌疑重大，分別諭知王男5萬元、王男姪子10萬元交保，李男請回候傳，其餘相關涉案人員也請回。

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此外，苓雅區王姓里長參選人也遭檢舉涉嫌在今年8月間發送稻禾壽司米給選民，藉此尋求投票支持，雄檢獲報偵辦後，昨天傳喚里長參選人、證人等7人到案說明，全案經訊問後認為王姓參選人涉犯公職人員選舉罷免法投票賄賂罪嫌疑重大，諭知3萬元交保。

高雄地檢署今天另發布新聞稿指出，鹽埕區黃姓里長參選人涉嫌自今年9月間起免費提供汽水及柚子組、不銹鋼碗、免費餐飲等，尋求選民投票支持，檢調人員昨天派員前往住處搜索，並傳喚通知黃姓里長參選人及證人等10人到案說明，訊問後依涉違反公職人員選罷法犯罪嫌疑重大，諭知3萬元交保，其餘相關人士請回。（編輯：陳仁華）1111102