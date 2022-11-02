更多編輯台推薦新聞：
最美新人誕生 前阿根廷、波多黎各小姐熱吻曬婚戒
國際

最美新人誕生 前阿根廷、波多黎各小姐熱吻曬婚戒

研究：「神奇蘑菇」迷幻物質 或有助緩解憂鬱症
科技

研究：「神奇蘑菇」迷幻物質 或有助緩解憂鬱症

美中整合年代告終 紐時：4趨勢顯示中國走錯路
國際

美中整合年代告終 紐時：4趨勢顯示中國走錯路

影片／2022卡達世足賽將登場 8座比賽場館一次看
運動

影片／2022卡達世足賽將登場 8座比賽場館一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
遭爆5年前與黑道出入招待所 警大校長陳檡文：蒐集情資
首頁 / 社會

涉1票4000元賄選 梅山鄉村長參選人丈夫遭羈押

2022/11/2 14:05
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃國芳嘉義市2日電）嘉義縣梅山鄉某村長參選人林姓婦人涉嫌透過丈夫張姓男子以1票達4000元現金賄選，昨天遭傳喚到案，檢方昨天深夜複訊後聲押，嘉義地方法院今天裁定張男羈押獲准、林婦請回。

嘉義地方法院庭長兼發言人張志偉今天告訴中央社記者，村長參選人林婦坦承賄選犯行，並知悉共犯交付賄款情節，應無隱匿參與案件犯行情節。檢方雖然認為有串證之虞，但依卷宗證據及供述，尚無證據顯示有串證之虞，因此駁回檢方對林婦的羈押聲請。

張志偉指出，林婦的丈夫張男坦承賄選犯行，並有相關證人證述、扣案賄款等佐證，張男賄選犯罪嫌疑重大。但張男對於交付資金來源、參與共犯涉案情節等，均有所迴避，有勾串共犯及證人之虞，且有羈押必要性，因此，法官裁定羈押並禁止接見通信。

檢調表示，日前接獲檢舉，指梅山鄉某村長參選人林婦透過丈夫張男等人擔任樁腳，涉嫌以現金賄選，因尋求支持的對象包括縣議員、鄉民代表，賄選金額1票自新台幣2000元至4000元不等，希望能獲得選民投票支持。

嘉義地檢署昨天指揮調查官、警方執行搜索，並傳喚林婦與張男、樁腳朱姓婦人以及多名選民到案說明，10多名選民大都坦承有收到賄款；檢方昨天下午複訊後，樁腳朱婦諭令以2萬元交保，其餘選民都請回，選民繳回的賄款為9萬2000元。

檢警調指出，林婦及其丈夫張男2人供詞不一，張男坦承涉及賄選，村長是1票2000元尋求支持，其餘2000元是為了幫某縣議員及鄉民代表參選人買票；林婦對於丈夫的行為，則聲稱完全不知情。

林婦及張男夫婦昨天晚上遭移送嘉義地檢署複訊，檢方昨天深夜複訊後，將2人依有串證之虞向嘉義地方法院聲請羈押禁見。（編輯：郭諭儒）1111102

張志偉
中國7月出口增速佳 分析：全球經濟逆風復甦仍難
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族