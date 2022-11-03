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遭爆5年前與黑道出入招待所 警大校長陳檡文：蒐集情資
首頁 / 社會

八斗子漁港車輛落海 男子送醫不治

2022/11/3 10:44（11/3 11:16 更新）
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基隆警消3日凌晨近5時獲報，八斗子漁港內有車輛落海，警消和海巡前往救援，在駕駛座救出68歲林姓男子，經送醫急救後仍回天乏術，銀色休旅車吊上岸後，警方在車內搜索並未發現遺書，事故發生原因仍有待調查。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年11月3日
基隆警消3日凌晨近5時獲報，八斗子漁港內有車輛落海，警消和海巡前往救援，在駕駛座救出68歲林姓男子，經送醫急救後仍回天乏術，銀色休旅車吊上岸後，警方在車內搜索並未發現遺書，事故發生原因仍有待調查。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年11月3日
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（中央社記者王朝鈺基隆3日電）基隆警消今天凌晨近5時獲報，八斗子漁港內有車輛落海，警消和海巡前往救援，在駕駛座救出68歲林姓男子，送醫急救宣告不治。

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基隆市警察局第2分局八斗子分駐所今天凌晨4時50分獲報，中正區八斗子漁港內有車輛落海，立即趕往現場處理，海巡及消防人員到場後，著潛水裝備下水在駕駛座救出林男，但林男已失去呼吸、心跳，經送往三軍總醫院正榮院區急救後仍回天乏術。

相關單位隨後將銀色休旅車吊上岸，警方在車內搜索並未發現遺書，已聯繫上林男的女兒，不過因女兒並未與林男同住，確切事故發生原因仍有待警方調查。（編輯：方沛清）1111103

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