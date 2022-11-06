高市廂型車頂載8輛腳踏車卡涵洞 車毀還要吃罰單

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游姓男子5日晚間駕駛車頂放了8輛腳踏車的廂型車，行經高雄市仁武區一處涵洞，結果超過限高卡住。警方獲報協助脫困，也依法開單告發。（民眾提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年11月6日

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（中央社記者蔡孟妤高雄6日電）游姓男子昨天晚間駕駛車頂放了8輛腳踏車的廂型車，行經高雄市仁武區一處涵洞，結果超過限高卡住，腳踏車遭擠壓變形，警方獲報協助脫困，但也依法開單告發。

轄區警方表示，昨天晚間8時30分許，獲游男駕車行經八德西路後港巷涵洞時，車頂附掛的8輛腳踏車因過高而撞到涵洞頂部，經了解是因為游男不清楚涵洞限高2.3公尺而開車駛入，不料頂部腳踏車卡住。

游男沒有受傷，經過酒測後也確認沒有酒駕，警方協助游男將車脫離涵洞，恢復交通順暢；據了解，游男的8輛腳踏車要價不菲，可說損失慘重。

處理完事故後，警方測量游男車的高度，確認超過限高2.3公尺，已違反「道路交通管理處罰條例」中的「不遵守道路交通標誌、標線、號誌的指示行駛」規定，可處新台幣900元至1800元罰款，依法開單告發。（編輯：陳仁華）1111106