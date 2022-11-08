警破獲貨櫃走私456公斤大麻案 逮5人送辦

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

刑事局8日召開查獲史上最大宗貨櫃走私大麻專案記者會，現場陳列查扣的456公斤大麻，初估市價約新台幣7億元，警方循線逮捕有幫派背景的陳姓男子，並發現陳男與主嫌加拿大籍台裔林姓男子是兒時玩伴，警詢後把陳男等5人送辦，並對林男發布通緝。中央社記者劉建邦攝 111年11月8日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北8日電）刑事局破獲史上最大宗貨櫃走私毒品案，查扣456公斤大麻，陳姓幫派分子與加拿大籍台裔林姓男子合作，進口木屑粒來台，實則掩護貨櫃大麻。警詢後陳男等5人送辦，林男發布通緝。

刑事局今天召開查獲史上最大宗貨櫃走私大麻專案記者會，包含警政署長黃明昭、檢察總長邢泰釗、高檢署檢察長張斗輝、財政部關務署署長彭英偉等人出席。

黃明昭致詞時說，自己從事刑警工作很長時間，了解前線緝毒同仁辛苦，非常感謝前線查案的員警及夥伴，這次查緝的史上最大宗貨櫃走私大麻案，是相關機關共同合作發揮團隊精神，警政署會持續掃黑及打擊詐騙集團。

警政署表示，保安警察第三總隊主責貨櫃安檢工作，第一大隊日前透過大數據，分析及清查上萬筆進口貨櫃資料，並在今年1月間發現，27歲姚姓男子開設公司進口來台的貨物有異，布線查緝，並與關務署基隆關等單位組專案小組查緝。

警方查出，姚姓男子買下位於新北市新莊區1家販售機上盒的公司，卻在今年3月、4月，分別從加拿大進口木屑粒來台，因進口貨品與姚男持有的公司販售物品無關，研判有異，進行跟監、埋伏。

警方趁姚姓男子赴新北市八里區的台北港領貨時，當場抓人，並搜出藏在貨櫃內的409包大麻，總重共456公斤，初估市價約新台幣7億元。

專案小組事後經6個月溯源追查，循線逮捕有北聯幫背景的47歲陳姓男子等4人到案，並發現，陳姓男子與1名48歲加拿大籍台裔林姓男子是兒時玩伴，主嫌林男事後返回加拿大，從中先在當地購買大麻，再由陳男等人謊報品項，把大麻藏貨櫃進口來台。

警方詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌把陳姓男子等5人送辦，並針對林姓主嫌發布通緝。（編輯：張銘坤）1111108