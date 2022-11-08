黃國昌指偵查隊長招待所賭博 北市警追查究辦

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（中央社記者劉建邦台北8日電）前立委黃國昌指台北市警察局中山分局偵查隊長林弘基過去擔任內湖分局偵查隊長時，曾赴轄區某招待所內賭牌九。台北市警局今天表示，深入追查，釐清究辦，以端正警紀。

黃國昌透過臉書（Facebook）貼出照片並發文指出，警官可以深夜在招待所裡賭牌九嗎？招待所兼賭場是在台北市警察局內湖分局轄區，出現在照片的警官當時在內湖分局任職，是負責查緝重大刑案的偵查隊長林弘基，時間是2019年7月25日晚上11時，地點在行愛路上某大樓內。

林弘基目前為台北市警局中山分局偵查隊長，因警察大學校長陳檡文日前爆出曾被黑道接送至招待所，引發外界關注，台北市警局得知相關狀況後，立即著手調查。

台北市警局發布新聞資料指出，針對中山分局偵查隊長疑涉不正當場所案，督察室已深入追查並釐清究辦，以端正警紀，至於黃國昌提及內容仍需進一步查處。

陳檡文4日遭網路媒體與黃國昌爆料，2017年擔任警政委員時，由黑道送往台北市松勤街的豪宅招待所，席間還有酒店女幹部等人，陳檡文當時回應，是受命蒐集「白狼」中華統一促進黨總裁張安樂情資，才會與爭議人物見面。

黃國昌今天上午在臉書發文，警政署證實沒有陳檡文與黑道接觸「長官事前核准」與「事後提出報告」的資料。

警政署長黃明昭下午前往刑事局出席破案記者會後接受媒體聯訪時說，依媒體報導及時代力量立法院黨團行文調閱陳檡文是否有事前報備等資料，經警政署督察室檢視歷次報備名單，沒有陳檡文事前核准報備及事後報告接觸內容的資料。（編輯：唐聲揚）1111108