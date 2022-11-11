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高雄美濃里長參選人每票1千元賄選 檢方聲押獲准

2022/11/11 14:02
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（中央社記者洪學廣高雄11日電）高雄美濃區邱姓里長參選人涉自行或透過樁腳以每票新台幣1000元代價買票，橋檢傳喚22人到案，訊問後認為邱男涉違反公職人員選罷法嫌疑重大聲押獲准，2名樁腳諭知3萬元交保。

橋頭地檢署今天發布新聞稿指出，主任檢察官謝長夏與檢察官周韋志、林濬程、梁詠鈞、黃聖淵、周子淳獲報美濃區邱姓里長參選人涉嫌買票，昨天指揮法務部調查局高雄市調查處、高雄市政府警察局旗山分局及查賄專責隊偵辦。

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檢方經通知邱男、樁腳和選民等共22人到案訊問後，認為他涉嫌自行或透過樁腳，以每票1000元代價買票，違反公職人員選舉罷免法犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯之虞，據此向橋頭地方法院聲請羈押禁見，法官今天中午裁定獲准；2名樁腳諭知3萬元交保。

橋頭地檢署自10月24日起成立「選舉查察聯繫中心」，由專責人員24小時接聽檢舉電話，且對檢舉人身分均有嚴謹保密措施，呼籲民眾勇於檢舉不法（檢舉專線 0800-024099撥通後按4），共同為乾淨選舉努力。 （編輯：張芷瑄）1111111

謝長夏
美濃里長參選人涉送禮盒賄選獲交保 橋檢抗告
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