法官關切妻子騎車遭開罰 情節重大送司法院評鑑

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南11日電）台南地方法院施姓法官10月4日晚間關切妻子騎改裝車燈的機車遭開罰，引起議論，地院自律委員會昨天認定違反法官倫理規範，情節重大，將由司法院法官評鑑委員會評鑑是否懲處。

台南地院今天發布新聞稿指出，地院昨天召開法官自律委員會，審議民事庭施姓法官10月4日關切妻子騎機車遭警攔檢開罰風紀事件，但施姓法官未出席自律會，僅以書面提出說明。

地院自律會認為，施姓法官在妻子遭警攔檢開罰時，在電話中及稽查現場多次向警員表明法官身分，且在對談中大聲質疑警員攔檢行為擾民，要求稽查主辦單位處理等言行，易使人聯想欲以法官身分要求免罰，嚴重損及司法形象，言行確有不檢。

地院自律會認定施姓法官違反法官倫理規範第5條：「法官應保有高尚品格，謹言慎行，廉潔自持，避免有不當或易被認為損及司法形象之行為」規定，情節重大。

地院自律會決議，依各級法院法官自律實施辦法第12條第1項第3款規定，由院長以台南地院名義請求司法院法官評鑑委員會評鑑是否懲處。（編輯：郭諭儒）1111111