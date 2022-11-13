最高檢攜手原民會 合拍反賄選微電影

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（中央社記者劉世怡台北13日電）最高檢表示，與原住民族委員會共同合作，商請台灣原住民16族聘用委員用各自族語、族服拍攝反賄選微電影，今天在台東地檢署舉行首映典禮。

最高檢察署發布新聞稿指出，影片內容包含「賄選將腐蝕民主政治之根基，傷害民主價值，影響地方公共建設品質，也勢必謀取個人利益」、「選前買票，選後就會貪污」、「乾淨選舉，才能帶給族人幸福的未來」；16族委員代表以族服、族語共同呼籲「以原住民為榮，守護部落、反賄選」，請鄉親支持反賄選，一起建立乾淨選風。

新聞稿指出，今天活動於台東地檢署廣場舉行，由伊濘文化健康站的迎賓舞揭開序幕，「達魯瑪克」（意為：山林的勇士）耆老進行告知天神、祖先、祖靈的祈福儀式，用水澆息不安定的心，勿躁勿動，讓這次選舉平安順利完成。

此外，現場備有兩具已經有百年歷史的原住民傳統竹砲，由在場嘉賓共同點放，聲聲巨響，震攝全場，展現堅定反賄決心。

檢察總長邢泰釗在活動中表示，東台灣天空藍天白雲，大地鬱鬱蔥蔥，生活在這美麗天地、善良純樸正直的山林勇士，一定也會支持反賄選，讓這塊安身立命的土地更乾淨、更美麗。（編輯：唐聲揚）1111113