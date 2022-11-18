菸酒行頂樓藏製毒工廠 高市警查獲5000包毒咖啡

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（中央社記者洪學廣高雄17日電）高市刑大日前搜索詐騙集團水房，赫然發現隔壁菸酒洋行頂樓還暗藏製毒分裝工廠，經搜索查獲5504包毒咖啡包，市價達500萬以上，並將蕭姓犯嫌等4人依毒品罪送辦。

高雄市政府警察局刑事警察大隊今天上午召開記者會指出，警方今年8月間追查搜索詐騙集團水房據點時，赫然在隔壁菸酒洋行頂樓發現暗藏製毒分裝工廠，並查獲高達5504包毒咖啡包、原料、分裝機具、攪拌器具等相關物品。

警方調查，此販毒集團承租高雄市楠梓區一處菸酒洋行頂樓作為毒品製造分裝工廠，設置地點極為隱密，且集團利用菸酒行作為門禁管控、把風便利，又深怕製毒過程氣味外洩，因此承租透天頂樓製毒分裝。

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刑大指出，集團使用攪拌器具將毒品原料混合各種調味用果汁粉，製作成毒咖啡包等，再以分裝機具的機器設備包裝，以高速自動化包裝出貨謀取巨額暴利。查獲數量高達5504包，市價粗估高達新台幣500萬元以上。

專案小組經循線追查，埋伏蒐證，10月26日見時機成熟一舉緝獲29歲蕭男、35歲林姓犯嫌、37歲馬姓犯嫌、30歲郭姓犯嫌等4人到案，全案依毒品危害防制條例解送橋頭地檢署偵辦。（編輯：郭諭儒）1111118