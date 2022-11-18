新北檢單週破5賄選案 走路工、餐會送禮型態多元

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（中央社記者高華謙新北18日電）選舉將屆，台灣新北地方檢察署14日到18日查獲5件賄選案，分散在板橋、三重、新莊與中和等，其中型態包括辦餐會、設酒席、送月餅禮盒及假藉走路工名義行賄等。

新北地檢署14日查獲假走路工真賄選案件，檢方查出，黃姓金主提供資金給前任王姓鄰長，動員民眾5日下午到板橋某公園參加新北某議員候選人造勢大會，並以 「走路工」名義發給每名到場者新台幣300元，還對民眾表明要支持這名候選人。王姓及黃姓被告經檢方複訊後各以4萬元交保。

另外，新北地檢署15日在三重區查獲贈送月餅禮盒賄選案件，三重區某陳姓里長候選人為求順利當選，假借中秋節名義，贈送多名里民超過500元月餅禮盒。檢察官16日訊問完畢後，向法院聲請羈押禁見陳姓里長候選人，法院諭知10萬元交保 。

新北地檢署並在新莊區查獲以餐會方式賄選，王姓被告7月得知吳姓被告將參選新莊區某里里長後，8月時以每桌3500元以上價格辦2桌酒席，宴請前姜姓鄰長與里民等15人，並在餐會上約定要投票給吳姓被告。王姓被告與吳姓被告各以10萬元與5萬元交保。

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另一方面，檢方查出，曾姓被告為使女兒順利當選中和區里長，8月28日與9月30日晚間藉資源回收等名義辦餐會，並在餐會中要求民眾支持他女兒，還送禮物給里民。檢察官17日訊問完畢後，認曾姓被告涉嫌違反選罷法，犯罪嫌疑重大，諭令5萬元交保候傳。

另外，檢方也查出，1名尋求連任的新北市議員服務處唐姓主任疑與某建設公司林姓董事挪用公司資金，買500盒沙鍋魚頭禮盒給里長等，要求投票給議員，唐姓與林姓被告均遭檢方聲請羈押禁見。（編輯：張銘坤）1111118