竹縣議員候選人、新埔鎮長候選人涉賄 各10萬交保

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（中央社記者魯鋼駿新竹縣22日電）新竹縣新埔鎮陳姓鎮長候選人，以及林姓議員候選人涉嫌賄選，經檢警搜索調查後，檢察官昨天針對2名候選人予以新台幣10萬元交保。

新竹地檢署今天發新聞稿表示，檢察官翁貫育指揮新竹縣政府警察局刑事警察大隊、法務部調查局新竹縣調查站、刑事警察局偵查第四大隊，共同偵辦新埔鎮長陳姓候選人涉賄案。

竹檢指出，陳姓鎮長候選人應選民之託，允諾會代為處理日後免於繳納的罰款，涉嫌期約賄選案，檢警昨天搜索3處、傳喚7人到案，檢察官訊問後予以陳姓候選人交保10萬元。

竹檢表示，檢察官翁旭輝指揮法務部調查局新竹市調查站、新竹縣政府警察局竹北、新埔分局，偵辦新埔鎮林姓議員候選人對鎮內社區發展協會關懷據點各資助1萬5000元，涉嫌對團體行賄案件，昨天搜索3處，傳喚11人到案，檢察官訊問後予林姓候選人交保10萬元。

新竹地檢署表示，最高檢察署檢察總長邢泰釗昨天到新竹地檢署嘉勉新竹查賄團隊近期工作績效與查賄辛勞，核撥檢察業務費40萬元。

新竹地檢署表示，自開展查賄工作以來，竹檢已連續執行4件結構性現金買票案件，將受賄者、樁腳、候選人一網打盡，獲法院裁准羈押12人、查扣現金及繳回之賄款金額共200餘萬元等。（編輯：方沛清）1111122