基隆里長候選人涉行賄 檢方提起公訴

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（中央社記者王朝鈺基隆22日電）基隆市中正區林姓里長候選人涉嫌以每票新台幣1000元代價向選民行賄，遭檢察官聲押獲准後，基隆地檢署今天偵查終結，依違反公職人員選舉罷免法提起公訴。

基隆地檢署發布新聞稿指出，林姓里長候選人於今年7月至9月間，夥同其林姓樁腳對里內選民，以每票1000元代價賄選，除魏姓選民自林姓樁腳收受3000元外，其餘選民對於交付的4000元、5000元及1萬元均予以拒絕而未收受。

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檢察官何治蕙於10月13日陸續訊問候選人、樁腳、選民10餘人後，向基隆地院聲請羈押林姓里長候選人獲准，再積極蒐集證據，今天以林姓里長候選人、林姓樁腳涉犯投票行求及交付賄賂等罪嫌提起公訴。

此外，檢方指出，新北市瑞芳區邱姓里長候選人於7月、8月間，對里內選民交付口罩2盒及金門高梁酒1瓶賄選，檢察官江柏青10月4日上午，指揮司法警察搜索邱姓里長候選人住處，並扣得手寫札記1張、口罩、高梁酒等物品，今天依投票交付賄賂罪嫌提起公訴。（編輯：方沛清）1111122