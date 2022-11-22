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大選投票日倒數 台東查獲3起現金買票1人羈押

2022/11/22 12:24
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（中央社記者李先鳳台東縣22日電）大選投票日倒數，台東地檢署單日查獲3起樁腳現金買票，分別在成功鎮、長濱鄉、卑南鄉，因犯罪嫌疑重大且有勾串共犯、證人之虞，當庭逮捕後聲押，其中林姓樁腳法院裁准。

台東地方檢察署今天發布訊息表示，檢察官謝慧中、邱亦麟分別指揮法務部調查局台東縣調查站及台東縣警察局刑事警察大隊、成功分局偵辦成功鎮長候選人林姓樁腳、長濱鄉長候選人賴姓樁腳、卑南鄉初鹿村長候選人陳姓樁腳等違反公職人員選舉罷免法案件。

昨天持台東地方法院核發的搜索票，搜索樁腳住所及其他相關處所，並傳喚樁腳及選民共37人到案。經檢察官訊問後，認為林、賴、陳等人以現金新台幣1000元至5000元不等金額，分別向其選區內的選民交付賄賂，約其投票支持特定候選人。

檢方指出，3起案件均違反公職人員選舉罷免法，犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯、證人之虞，當庭逮捕後，向台東地方法院聲請羈押禁見。（編輯：郭諭儒）1111122

#謝慧中
#邱亦麟
#台東地方法院
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