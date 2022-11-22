高雄里長候選人涉買票每票3000元 橋檢聲押2人

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（中央社記者洪學廣高雄22日電）高雄茂林區趙姓里長候選人涉以每票3000元買票，檢調獲報後通知趙男、樁腳及選民等21人到案，橋檢依趙男和莊姓樁腳犯罪嫌疑重大、勾串共犯之虞向法院聲請羈押禁見。

橋頭地檢署主任檢察官謝長夏與檢察官梁詠鈞、楊翊妘、鍾葦怡、駱思翰、林世勛、蔡婷潔、黃聖淵、李侃穎、朱美綺、陳韻庭、施佳宏接獲情資，昨天指揮法務部調查局高雄市調查處、高雄市政府警察局六龜分局及檢方查賄專責隊偵辦高雄茂林區趙姓里長候選人違反選罷法案。

橋頭地檢署今天發布新聞稿指出，趙男涉透過莊姓樁腳以每票新台幣3000元代價買票，檢調人員經搜索趙男等人住處後，通知他跟樁腳、選民等共21人到案說明，全案訊問後依趙男、莊姓樁腳涉犯公職人員選舉罷免法犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯之虞，向橋頭地方法院聲請羈押禁見。

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針對3000元賄選買票金額是否超出行情，知情人士向中央社記者透露，因茂林區里民人數不多，趙男才得以在不超出預算情況下賄選買票，因此並不算超出行情。

橋頭地檢署呼籲，地方公職人員選舉將在26日舉行，檢方將持續嚴查各式賄選行為，也提醒民眾勇於檢舉不法（檢舉專線0800-024099，撥通後按4），檢方將由專責人員24小時接聽檢舉電話，對於檢舉人身分也均有嚴謹保密措施，並秉持「無底限、 無上限」原則，持續嚴查速辦，共同為乾淨選舉努力。（編輯：郭諭儒）1111122