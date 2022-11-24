涉遷幽靈人口進選區 彰化市里長候選人交保

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（中央社記者蕭博陽彰化縣24日電）彰化市一名張姓里長候選人涉嫌遊說黃姓、劉姓、陳姓等親友16人遷戶籍進自己選區取得投票權，妨害選舉公正，彰化地檢署訊問後，涉案張姓里長候選人以6萬元交保候傳。

彰化地方檢察署維護選舉秩序腳步不停歇，繼查獲施姓縣議員候選人及樁腳涉賄選向法院聲押禁見獲准後，檢察官林裕斌昨天也指揮彰化縣警察局刑事警察大隊、彰化分局組成專案小組，查獲彰化市某張姓里長候選人涉利用「幽靈人口」妨害選舉公正案。

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彰化地檢署今天發布新聞稿表示，一名張姓里長候選人遊說黃姓、劉姓、陳姓等親友16人，遷入戶籍至選區內取得投票權，涉妨害選舉結果正確性，檢察官訊問後，認為這些人涉犯中華民國刑法意圖使特定候選人當選，以虛偽遷徙戶籍取得投票權而投票未遂罪嫌。

彰化地檢署指出，涉案張姓里長候選人經檢察官諭知以新台幣6萬元交保候傳，黃姓、劉姓、陳姓選民3人分別以6萬元至2萬元交保，其餘選民請回；檢察長洪家原表示，接近投票日，任何違法介入選舉手段，彰化地檢署將速查嚴辦，維護選舉公平、公正。（編輯：張芷瑄）1111124