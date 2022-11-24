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「廟會紅人」騎重機載少年自摔雙亡 青山宮發文悼念

2022/11/24 20:39
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（中央社記者姜宜菁雲林縣24日電）雲林縣北港鎮好收里155線與雲168線公路路口，昨天發生大貨車與重機車禍，2人送醫不治，其中重機騎士為「廟會紅人」陳柏陽，艋舺青山宮發文悼念。陳妻發文感謝各界慰問。

31歲陳柏陽昨天騎重機載15歲李姓少年，行經雲林縣155縣道與雲162鄉道交叉路口，遇到左轉彎大貨車，陳柏陽疑因閃避不及，連人帶車撞進大貨車車底，陳男和李姓少年送醫後不治，確切肇事原因待釐清。

陳柏陽出生於雲林縣水林鄉，從小對宗教文化有興趣，長期參與廟會事務，熟稔廟會規劃、統籌及轎班等工作，被封為「廟會紅人」、「一代廟會傳奇」，現為艋舺青山宮顧問。

陳柏陽的死訊傳開，青山宮在臉書（Facebook）發文悼念，盛讚陳柏陽為一代廟會傳奇，「感謝本宮顧問故陳柏陽君，為青山靈安尊王服務，不捨祢的離世，願隨尊王、媽祖婆修行」。

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陳妻「惠婷姊」為北部廟會知名美女禮生，昨天陸續在臉書發文寫道「天快塌了」、「下輩子再當夫妻，好想好想陪你走」，感謝各界的慰問，並強調自己會為小孩堅強，這是他留的骨肉。

陳柏陽平時熱衷參與宮廟事務，活躍在許多廟會活動中，在許多場合中都能見到他的身影，而他也熱心公益，憾事發生令許多至親友人深感不捨，紛紛在網路上發文哀悼。（編輯：黃世雅）1111124

#陳柏陽君
#艋舺青山宮
#惠婷姊
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