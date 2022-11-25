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聯合親友找20人虛偽遷戶籍 高雄里長候選人遭押

2022/11/25 12:31
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（中央社記者曾以寧高雄25日電）高雄地檢署查辦「幽靈人口」案，前鎮區鄭姓里長候選人為求勝選，與親友將20人虛偽遷入戶籍至選區，檢方訊問後認為鄭男與親友共3人涉嫌重大，依刑法起訴，並向法院聲押獲准。

高雄地檢署今天表示，主任檢察官宋文宏、檢察官鄧友婷日前接獲消息，前鎮區疑似幽靈人口情資，指揮高雄市政府警察局前鎮分局、刑事警察大隊、內政部警政署刑事警察局偵查第8大隊、憲兵指揮部高雄憲兵隊等單位展開偵辦。

經連日蒐證，昨天搜索3處所，傳喚通知鄭姓里長候選人、蔡姓親友、趙姓男子及選民等25人到案說明，發現3人為使鄭男順利當選，將近20人虛偽遷入戶籍至選區住址，以此取得投票權，甚至1戶有5個虛偽遷入戶籍情況，檢方認為足以妨害選舉結果之公正性。

檢方出動11名檢察官訊問，認定鄭男、趙男、蔡女3人涉嫌虛偽遷徙戶籍妨害投票正確未遂罪情節重大，依刑法起訴，因有事實足認有串證之虞，向法院聲請羈押獲准，其餘選民則請回，檢警並持續清查有無其他虛偽遷籍者。（編輯：郭諭儒）1111125

#高雄地檢署
#宋文宏
#鄧友婷
宋文宏
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