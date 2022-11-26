竹檢查獲現金買票案 2人聲押禁見獲准

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹縣26日電）新竹地檢署查獲劉姓民眾及某村長候選人涉現金買票，其中，某村長候選人為當選以2000元行賄，2人訊後因涉犯公職人員選舉罷免法罪嫌重大，向法院聲請羈押禁見獲准。

新竹地檢署提供新聞資料表示，檢察官王遠志昨天指揮新竹縣政府警察局竹東分局、新竹縣調查站，偵辦某村長候選人涉以新台幣2000元買票案，並將這名候選人拘提到案，訊後，因涉犯投票交付賄賂罪嫌重大，向新竹地方法院聲請羈押禁見獲准。

檢方指出，另一案為寶山鄉劉姓民眾為讓某鄉長、村長候選人能當選，涉以透過聯合買票方式，對選舉區內選民，每票1000元的對價現金買票。

檢方表示，經檢察官翁旭輝指揮竹東分局、新竹縣調查站偵辦，拘提、傳喚涉案者3人到案，訊問後，其中，因劉姓民眾涉犯公職人員選舉罷免法投票交付賄賂罪嫌重大，向法院聲請羈押禁見獲准。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

此外，檢方偵辦新竹縣芎林鄉鄉民代表某候選人向選民交付2000元涉嫌買票案，檢方表示，昨天傳喚、拘提涉案者共3人到案，訊後，這名候選人以5萬元交保、其中1名收賄者則交保3萬元，其餘請回。

檢方指出，候選人應以政見爭取選民認同，若以金錢、餐宴、旅遊或禮品等作為換取選票的對價，都屬賄選行為，新竹查賄團隊全力偵辦各種介選的犯罪行為。（編輯：陳清芳）1111126