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涉賄當選南投議員 檢方：會提起當選無效之訴

2022/11/29 14:46
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（中央社記者蕭博陽南投縣29日電）縣議員選舉落幕，南投地檢署偵辦賄選案不停歇，檢方受理選舉相關案件200多件，縣議員8個選區中第1、第2、第4、第5皆有人涉案，其中有當選者，檢方表示，會提起當選無效之訴。

南投縣議會第20屆議員選舉結果出爐，37席中有24席順利連任，但據了解，第20屆縣議員候選人約3、4人涉賄選案，其中有當選者，持續由南投地方檢察署偵辦，檢方今天表示，加緊辦案腳步，就算行賄者當選，也會提起當選無效之訴，以正選風，不讓當選者心存僥倖。

根據南投地檢署先前發布新聞稿指出，偵辦南投市、名間鄉選區競選連任的曾姓縣議員，涉嫌今年10月向選民交付賄賂請求投票支持，經向法院聲押，裁定新台幣25萬元交保並限制住居。

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地檢署表示，選前草屯鎮、中寮鄉選區某名縣議員候選人涉嫌買票案，查得樁腳以每票1000元賄選，向法院聲押樁腳獲准，此案件繼續溯源偵辦；另外，埔里鎮、國姓鄉某名縣議員候選人涉透過樁腳現金買票，涉案樁腳分別獲交保、聲請羈押禁見獲准，持續向上偵辦。

南投地檢署表示，檢察官蘇厚仁指揮偵辦林姓樁腳為竹山鎮、鹿谷鄉某縣議員候選人買票案，查得林姓樁腳以每票1000元賄選，請求選民投票支持這名縣議員候選人，訊後林姓樁腳諭知5萬元交保。（編輯：陳仁華）1111129

#南投地檢署
#蘇厚仁
#地檢署
蘇厚仁
南投地檢署查獲5賄選案 樁腳分獲交保聲押 南投竹山鎮民代表候選人涉買票 遭收押禁見
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