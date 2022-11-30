男持刀殺母 鑑定行凶時不識被害家人遭判18年

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（中央社記者趙麗妍台中30日電）陳姓男子患有精神疾病，今年4月，他向母親要錢未果，持刀殺害母親，台中地院宣判，經精神鑑定，陳男行凶時無法辨識殺害者為母親，依殺人罪判18年徒刑，可上訴。

台中地院今天發布新聞稿指出，陳男與母親同住台中市太平區的社區大樓，陳男因患有精神疾病，2013年即出現情緒不穩、暴力、妄想、不識家人等症狀，因未能持續就醫，病況惡化，他常將母親的舊名、現名當作2個不同的人，妄想遭到加害。

今年4月，陳男向母親要錢未果，遂到廚房拿取水果刀，等到晚間，母親回家在廚房準備晚餐時，他持刀朝母親的頭、頸、肩、胸、背部等猛刺，母親負傷逃到餐廳，最後因刀刀深及器官，大量出血倒地死亡。

陳男犯案後，未將母親送醫並報警，他到廚房洗手以及清洗刀具，在客廳休息到凌晨，洗完澡後回臥室睡覺。

陳男姊姊發現母親未上班，驚覺有異，聯繫社區經理查看後報警，將在臥室的陳男以現行犯逮補。

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陳男坦承犯行，法官斟酌他的病例、診斷證明、社工個案記錄等，陳男患有精神疾病，病症嚴重。法官以陳男出現無法辨識親屬，認定他在犯案時，不知殺害的是母親，無法以殺害直系血親尊親屬論罪。

法官以陳男未經治療，執行完畢後，有極高可能失控再犯，危害社會安全秩序，依殺人罪判刑18年，在執行完畢或赦免後，令入相當處所監護5年，全案可上訴。（編輯：卞金峰）1111130