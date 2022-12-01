警破獲賭場發現偵查佐 北市刑大：去查案非賭博

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桃園市警方11月30日在五青路上一處民宅內，查獲由43歲陳姓男子經營的天九牌職業賭場，現場查扣賭具、賭資及大批籌碼等證物。（警方提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年12月1日

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（中央社記者魯鋼駿、劉建邦桃園1日電）桃園市警方昨天在大園區查獲一處天九牌職業賭場，帶回60多人偵訊，其中有一名台北市政府警察局刑事警察大隊偵查佐；台北市刑大說，偵查佐是前往查案，沒涉及賭博。

桃園市政府警察局發布新聞稿表示，警方11月30日凌晨3時許在五青路一處偏僻民宅查獲由43歲陳姓男子經營的賭場，查扣天九牌1副、賭資新台幣9萬7000餘元及大批籌碼。

桃園警方說，全案訊後將陳姓男子及工作人員共5人依賭博罪嫌移送台灣桃園地方檢察署偵辦，另60多名賭客依社會秩序維護法裁處。

不過，遭警方帶回偵訊人群中，竟有一名偵查佐。

北市刑大發布新聞資料表示，蔡姓偵查佐為查緝流竄台北、新北市及桃園等處職業賭場，11月29日晚間9時許接獲線報，開公務車與線民約在桃園高鐵站附近見面，再轉搭賭場水車接駁進賭場，但到場確認過程時遭桃園警方衝入而曝光。

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北市刑大說，事出突然，蔡姓偵查佐接獲線報就前往賭場查察，並把相關情資與桃園警方共享資訊，但偵蒐過程，賭場遭破獲，後續經指派督察深入查處，蔡姓偵查佐確為查緝不法而到賭場，沒涉及賭博等不法情事。

北市刑大表示，蔡姓偵查佐出發前有向所屬長官報告，且是透過線人居中牽線，喬裝賭客，主要是潛入賭場蒐證，希望掌握賭場經營時間、周邊地形地物等。（編輯：李明宗）1111201