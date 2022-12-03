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雲林西螺一處平房火警 5歲女童葬身火窟

2022/12/3 18:44（12/3 19:06 更新）
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雲林縣消防局3日傍晚獲報指西螺鎮東興里一處平房發生火警，隨即出動人車到場救援，約20多分鐘撲滅火勢，隨後在屋內發現一名5歲女童不幸葬身火窟。（雲林縣消防局提供）中央社記者黃國芳傳真 111年12月3日
雲林縣消防局3日傍晚獲報指西螺鎮東興里一處平房發生火警，隨即出動人車到場救援，約20多分鐘撲滅火勢，隨後在屋內發現一名5歲女童不幸葬身火窟。（雲林縣消防局提供）中央社記者黃國芳傳真 111年12月3日
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（中央社記者黃國芳雲林縣3日電）雲林縣西螺鎮東興里一處平房今天傍晚發生火警，消防人員趕抵灌救，約20多分鐘撲滅火勢，1名5歲陳姓女童葬身火窟，火場承租的住戶並不在家，起火原因待調查釐清。

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雲林縣消防局於傍晚5時14分接獲民眾報案，指西螺鎮東興里一處平房發生火警，立即調派西螺、莿桐及二崙消防分隊人車於傍晚5時22分陸續到場搶救，現場為隔壁鄰居報案，初步無法確認是否有人受困。

消防局指出，後來人員回報火災現場為承租民宅，承租的住戶不在家，可能有1名幼童尚在家中，消防人員進入屋內搜救，於傍晚5時40分尋獲5歲的陳姓女童，不幸已罹難。火勢於傍晚5時46分撲滅，起火原因待釐清。（編輯：卞金峰）1111203

#雲林縣消防局
#東興里
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