強擄陌生女子劫財性侵 男子判刑12年定讞

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（中央社記者蕭博文台北7日電）台中市楊姓男子強擄陌生女子進出租套房強盜性侵，所幸被害女子藉按摩、聊天卸下楊男心防後獲釋。一、二審均依強盜強制性交罪判楊男12年徒刑，案經最高法院駁回上訴定讞。

一審台中地方法院判決書指出，曾犯毒品、竊盜等案的楊姓男子先於民國110年1月間闖入台中市一處出租大樓，未經屋主同意即住在3樓套房內。

110年2月19日晚間，楊男在大樓1樓見被害女子向房東繳交房租後準備返回5樓租屋處，竟將素昧平生的女子強行拖進3樓套房，並聲稱帶有刀械導致女子不敢大聲呼救，又因不滿女子掙扎，出手毆打被害女子。

楊姓男子將被害女子打得全身多處瘀青、流鼻血，強取女子皮夾內新台幣4000元現金，甚至性侵女子得逞，並出言恐嚇「不准報警，報警的話會對妳不利」。

女子為求脫身與楊男聊天、幫楊男按摩，還以「哥哥，是不是有人傷害你，你才會這樣子對待我」等語安撫；楊男卸下心防後同意女子離開現場，並退還2000元。

被害女子隨即告知友人遭強盜一事，並前往衛生福利部台中醫院欲做性病檢查；醫院認為女子遭施暴而通報警方，員警循線於翌日凌晨逮捕楊男移送法辦。

一審期間，楊男坦承打人，但辯稱兩人是性交易，並非強盜、性侵；但一審認為，楊男犯罪事證明確，且犯罪情節嚴重，侵害女子身體、財產、行動自由，嚴重危害社會治安。

一審審酌，楊男擔心事跡敗露，還出言恫嚇女子，使女子承受巨大精神痛苦，惡行令人髮指，犯後又捏造性交易辯詞、蓄意毀人名節圖卸刑責，沒有愧色。

一審依強盜強制性交罪，判處楊男有期徒刑12年；另依恐嚇危害安全罪判處楊男5月徒刑，得易科罰金。

案經楊男上訴，二審由台灣高等法院台中分院審理；楊男仍否認犯罪，遭二審判決駁回上訴，維持原判。

楊男針對二審判決提起上訴，最高法院認為，楊男上訴沒附理由而不合法，日前駁回上訴，全案定讞。（編輯：張銘坤）1111207