竹市警破獲詐騙洗錢案 3嫌遭羈押

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新竹市警察局第一分局7日表示，日前有銀行行員發現民眾的帳戶金流異常，立即通報警方派員偵查，經調查發現，邱姓男子等3人將遭詐騙被害人的錢層層轉匯後再提出，購買虛擬貨幣洗錢獲利，檢方將3人向法院聲押獲准。（警方提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年12月7日

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（中央社記者魯鋼駿新竹市7日電）新竹市警方日前接獲銀行通報有帳戶金流異常，調查發現邱姓男子等3人，將遭詐騙被害人的錢層層轉匯後再提出，購買虛擬貨幣洗錢獲利，檢方將3人向法院聲押獲准。

新竹市警察局第一分局今天發新聞稿表示，警方與轄內各金融機構合作聯防，針對民眾大筆提、匯款部分做關懷提問，並針對可疑情況即時向警方示警。

竹市警一分局指出，日前有銀行行員發現民眾的帳戶金流異常，且每日均有大筆匯入款項及臨櫃提款紀錄，立即通報警方派員偵查。

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警方表示，經調閱相關資料比對，發現異常帳戶是假投資詐騙案件的洗錢帳戶，調閱相關金流資料及監視器畫面，發現邱男等3人將被害人所匯款項層層轉匯後，再各自提出，並將贓款購買虛擬貨幣，以此方式洗錢獲利。

警方表示，經銀行行員協助對邱男等3嫌名下涉案帳戶示警，陸續將嫌疑人拘提到案，查扣不法所得新台幣63萬5000元、工作手機6支等證物，依詐欺、洗錢防制法等罪嫌解送新竹地檢署偵辦，檢方向法院聲押獲准，全案擴大偵辦。（編輯：李錫璋）1111207