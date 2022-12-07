2越籍男子借錢未還被擄 南警逮金主聲押獲准

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台南市2名越南籍男子今年7月間因積欠債務遭擄走，警方半路攔截逮捕2名犯嫌後，經過5個月偵辦，6日終於在南區逮到幕後金主33歲鄭姓男子。（台南市警局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年12月7日

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（中央社記者張榮祥台南7日電）台南2名越南籍男子今年7月因積欠債務遭擄走，警方半路攔截，逮捕2名犯嫌後，持續追查，昨天逮捕幕後金主鄭姓男子，訊後移送，聲押獲准，2名共犯分別交保及收容。

台南市警察局第六分局警員今天告訴中央社記者，一名越南籍女子7月中旬深夜報案，指稱她的侄子遭不明人士帶走，對方要求拿出新台幣30多萬元後才放人，否則後果難料。

警方獲報後立刻出動，在犯嫌準備移動陣地中途攔截，救出2名被害人，逮捕越南籍23歲陳姓男子及越南裔41歲陳姓男子。

警方3小時內救出被害人後，認為2名犯嫌自身條件有限，竟敢壓榨同鄉移工討債，幕後必有人指使操控，經5個月偵辦，昨天在南區逮到幕後金主33歲鄭姓男子。

警方調查，被害人向鄭男借錢後，無力償還，只好到處躲債，但仍被找到擄走；鄭男遭移送後聲押獲准，2名共犯分別交保及收容。（編輯：陳仁華）1111207