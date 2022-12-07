男子持槍闖店鋪打劫2萬餘元 逃逸30小時落網

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

苗栗市一間雜貨店5日深夜準備打烊時被歹徒持槍搶劫，犯嫌得手後逃逸；警方獲報展開偵辦，在案發後30小時、7日凌晨4時30分許，於苗栗市中正路一處公園成功將楊姓犯嫌逮獲。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真 111年12月7日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣7日電）苗栗市一間雜貨店5日深夜準備打烊之際，遭歹徒持槍闖入搶劫，犯嫌得手新台幣2萬餘元後逃離；警方獲報成立專案小組偵辦，於案發後30小時，將30歲楊姓犯嫌緝捕到案。

苗栗縣警察局苗栗分局今天發布新聞宣布破案。分局長林永勝表示，犯嫌於5日晚間10時許，前往苗栗市至公路趁被害店家準備打烊、鐵門拉下一半之際，持改造手槍闖入將老闆娘上銬，搜刮現金2萬餘元後駕車逃逸。

林永勝指出，警方獲報隨即成立專案小組，報請苗栗地檢署指揮偵辦，迅速鎖定楊姓男子涉嫌重大，6日凌晨4時許，在鄰近宮廟發現楊男蹤跡，立即出動攔截圍捕，過程中，楊男棄車逃逸，警方在楊男車上查獲多發子彈及失竊車牌。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

警方表示，楊嫌棄車逃逸後又未返家，專案小組分析研判楊男後續可能出沒藏匿地點，今天凌晨4時30分許，在苗栗市中正路一處公園將楊嫌逮獲，身上查獲作案槍枝及部分贓款等證物，全案依強盜罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

林永勝指出，近期為警方執行「打擊黑幫威力掃蕩」專案期間，歹徒持槍械作案，造成地方民眾人心惶惶，破案契機除了受害商家在第一時間報案外，警方迅速集結警力，報請地檢署檢察官指揮及由苗栗縣警察局刑警大隊全力支援，再加上運用科技偵防查察，鎖定楊嫌可能出沒的地點，以守株待兔的方式，終將歹徒當場制伏緝獲歸案。（編輯：李錫璋）1111207