網紅烏鴉強拍蘭小明涉恐嚇 警逮人送辦

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（中央社記者黃麗芸台北8日電）網紅「蘭小明」向警方報案，日前遭網紅「烏鴉」率眾持手機圍拍並阻攔離去，還將影片上傳網路公開，心生畏懼，訴警偵辦。警方昨天將「烏鴉」逮獲，依涉妨害自由及恐嚇等送辦。

網紅「蘭小明」日前向北市警方報案，6月9日在大安區遭網紅「烏鴉」率眾持手機圍拍並阻攔離去，事後還將影片上傳網路公開，致被害人心生畏懼，訴警偵辦。警方昨天南下台中將「烏鴉」查獲到案，移送北檢偵辦。

台北市警察局大安分局今天發布新聞稿表示，10月28日接獲李姓男子（網紅蘭小明）報案指稱，他在6月9日中午12時許在大安區復興南路1段135巷、大安路1段路口，莫名遭「烏鴉」率眾持手機圍住拍攝，他當時表示不願被拍，但「烏鴉」等人仍持續拍攝並阻攔他離去。

此外，「烏鴉」等事後還將上述拍攝影片上YouTube、公布於眾，導致「蘭小明」心生畏懼。

大安分局隨後成立專案小組偵辦，經調閱相關影像鎖定現場犯嫌為陳姓男子（網紅烏鴉），且他自稱為竹聯幫仁堂成員，涉嫌8月1日對彰化拼鮮公司恐嚇取財新台幣500萬元，要求對方花錢消災保平安。

同時，警方還查知「烏鴉」在社群網站張貼自己多年前巧遇現任大安分局分局長范織坤的合照「蹭聲量」。

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專案小組認為，「烏鴉」涉嫌藉由網路互戰糾紛而直播號召、教唆、糾眾犯罪，危害社會治安行為重大，隨即報請台北地檢署檢察官指揮偵辦，並於昨天南下台中、將他查獲，全案依涉妨害自由及恐嚇危安等罪移送北檢偵辦，並持續追查「烏鴉」及幕後一干人等是否涉及組織犯罪等情事。

范織坤表示，掃黑、打詐、肅槍毒、斷金流為當前治安重點，絕不容許不法份子藉由網路直播擾亂社會秩序，危害社會治安等暴力及不法行為，若有違法等情事，一定依法究辦絕不寬貸，並呼籲民眾對來源不明訊息或圖像，不要任意轉傳複製或杜撰評論，以免觸法遭追訴。（編輯：李亨山）1111208