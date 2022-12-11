高雄男務農兼職改槍 警方埋伏多日攻堅破獲

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高雄59歲黃姓男子平時務農，但卻兼職改槍，在自宅經營改造槍械工廠，日前遭警方攻堅偵破，並起獲改造手槍、子彈、槍管及毒品等證物。（警方提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年12月11日

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（中央社記者蔡孟妤高雄11日電）高雄59歲黃姓男子平時務農，但卻兼職改槍，在自宅經營改造槍械工廠。警方經多日埋伏，日前一舉攻堅偵破，並起獲改造手槍、子彈、槍管及毒品等證物，訊後將黃男移送檢方偵辦。

刑事警察局南部打擊犯罪中心今天新聞稿表示，警政署實施「威力掃蕩專案」，查緝非法槍彈是重點工作之一，刑事局南部打擊犯罪中心與高雄市警察局小港、仁武等分局共組專案小組，合作破獲這起槍械改造工廠。

警方調查，黃男有槍砲、毒品等前科，與就讀國小的幼子及領有身障手冊的哥哥同住。黃男平時深居簡出，除了務農，還兼職改造槍械，陸續購入瓦斯鋼珠槍、電鑽、砂輪機等改造工具，並將改造後的成品，銷售給高雄幫派成員使用。

警方專案小組多日埋伏，掌握相關人員、處所後，報橋頭地檢署向法院聲請搜索票獲准，於7日集結多名警力後一舉攻堅，查獲黃男經營的槍械改造工廠。

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警方在黃男的工廠查獲改造手槍1把、子彈2顆、槍管1支、裝飾彈13顆、底火2片、瓦斯鋼珠槍5把、改造工具電鑽、砂輪機、檯鉗、固定鉗等改造工具1批及2.84公克的二級毒品安非他命等證物。

黃男見警方荷槍實彈大陣仗進入工廠後，相當訝異，無法置信，詢後被依槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例移送橋頭地檢署偵辦。警方表示，將持續向上溯源追查毒品來源及向下肅清流出之槍械。（編輯：黃世雅）1111211