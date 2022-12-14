不滿欠錢還開新車趴趴走 債主囚10天痛毆遭判4月

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（中央社記者洪學廣高雄14日電）高雄吳姓男子不滿王姓友人欠債，因原本約定貸款購車後變賣還債，但王男卻開新車趴趴走，吳男氣得將他囚禁10天痛毆、強拍裸照等，遭依強制罪判4月，可易科罰金。

高雄地方法院審理時，吳男雖坦承有出手教訓，但否認囚禁王男一家3口，辯稱期間都有任其隨意進出。但法官認為王男雖能外出倒垃圾、買東西，卻均屬短暫離開，且其車鑰匙跟證件都已被拿走，加上王妻等人證詞，不採信吳男說法。據此依強制罪判處4個月徒刑（傷害罪部分已撤告），可易科罰金，全案可上訴。

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判決指出，王男因積欠吳男大筆債務，原本講好以王妻身分貸款購車後變賣還債，但事後卻未依約清償，開著新車趴趴走。吳男去年4月16日發現王男1家3口南下高雄後，便提議提供住處入住，不料待安頓好後，隨即拿起鋁管、瓦斯槍、鐵鎚痛毆對方，並質疑「有錢買新車卻無法還錢」。

吳男打完後仍未氣消，繼續強脫王男衣服拍下裸照，恐嚇「如果你離開這間房子，就把影片上傳網路」，隨後拿走對方汽車鑰匙開始詢價，王男一家此後遭控制行動長達10天，最後受不了逃離報警。（編輯：謝雅竹）1111214