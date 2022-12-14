氣溫驟降 北市2男身亡分別倒臥公園與男廁

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（中央社記者黃麗芸台北14日電）近日氣溫驟降，台北市萬華區今天發生2起死亡案，有民眾分別於艋舺公園、龍山寺地下商場男廁內發現79歲林翁和58歲廖男倒臥身亡，警消初步排除外力因素，將再釐清死因。

警消今天清晨5時36分獲報，25歲余姓男保全員行經艋舺公園時，發現79歲林姓男街友倒臥於三水街側，他試圖呼叫喚醒林翁，但未獲得回應，便立即報案，經派員到場發現林翁已明顯死亡。

後續警方調閱監視器查看，發現林翁入睡後直到被余男發現時，全程並無外力介入，經通報死者家屬了解後也無異議，後續不排除報請行政相驗查明死因。

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緊接著，警消今天上午8時許接獲通報，指龍山寺地下商場男廁內有名男子倒臥身亡，救護人員抵達現場時發現廖男已無呼吸心跳，不需送醫。

據調查了解，發現的人是地下商場清潔人員59歲凃男，他稱上午7時30分許打掃男廁時，發現有間廁所反鎖且敲門無回應，隨後發現廖男倒臥廁內，經查死者為附近居民，已通報家屬並報請檢察官司法相驗，以釐清詳細死因。（編輯：李亨山）1111214