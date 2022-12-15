花蓮外海地震後5分鐘 5人登玉山遭落石擊傷

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花蓮縣外海15日中午發生芮氏規模6.2地震，未有災情，但震後5分鐘，南投縣政府消防局獲報5人在玉山主峰附近遭落石擊中，傷者分別有頭部、手部外傷（圖），皆無大礙，先請當地工作人員引導傷者至排雲山莊。（民眾提供）中央社記者蕭博陽南投傳真 111年12月15日

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（中央社記者蕭博陽南投縣15日電）花蓮縣外海今天中午12時3分發生芮氏規模6.2地震，南投縣政府消防局12時8分獲報5名登山者在玉山主峰附近遭落石擊中，傷者分別有頭部、手部外傷，皆無大礙，步行回排雲山莊。

南投縣消防局震後初步清查，經以無線電通報各消防分隊查報，未有災情，但震後5分鐘、中午12時8分玉山國家公園玉山主峰附近即發生山域事故，報案者稱登山隊友遭落石擊中。由於時間接近，消防局不排除與這次地震有關，先請當地工作人員引導傷者至排雲山莊。

消防局表示，一支6人登山隊在距離玉山主峰約500公尺處遭落石擊中，造成5人受傷，其中1名男子自述右手疼痛及疑似骨折、1名男性頭部外傷、3人傷勢較輕如手掌破皮擦傷等，所幸皆無大礙，可慢慢走回排雲山莊，山莊人員趕往照應，消防局也派11人上山接駁救助。

玉山國家公園管理處表示，地震後不久即接獲消防局通報有登山客在玉山主峰附近遭落石擊傷，立即派遣排雲山莊管理員攜帶包紮醫材趕赴與傷者會合；同時呼籲，地震後登山請戴頭盔，若登山者能更改行程，建議暫時不要進入地質不穩山區，降低遭落石砸傷風險。

根據中央氣象局地震報告，中午12時3分發生芮氏規模6.2地震，震央位於北緯23.77度，東經121.78度，即位在花蓮縣政府東南方29.1公里、台灣東部海域，地震深度5.7公里，最大震度花蓮縣5弱，而有關南投縣部分則是奧萬大4級、南投市3級。（編輯：黃世雅）1111215