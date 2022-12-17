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詐騙集團設甲仙集中營逼喝髒水虐囚 5嫌起訴建請重判

2022/12/17 11:49（12/17 12:03 更新）
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（中央社記者洪學廣高雄17日電）以彭姓男子等5人為首的詐騙集團集中營，涉誘騙被害人至甲仙集中營拘禁，再逼喝髒水、吃排泄物等虐待，受害者至少12人。橋檢依強制、傷害等罪起訴彭男等5人，建請重判。

橋頭地檢署痛批，彭男等5人均因貪圖報酬，陸續加入水房集團旗下，更將被害人接應到甲仙集中營，軟硬兼施要求被害人交出手機、證件、存摺、提款卡等，隨後限制自由。若被害人不從更即暴力對待，其所為惡劣至泯滅人性，嚴重戕害人性尊嚴，且助長詐騙犯罪猖獗風氣，惡性非輕等。

檢方審酌5人至今仍未和被害人達成和解等，除依違反組織犯罪條例、強制、妨害秘密、傷害、恐嚇等罪提起公訴，也向橋頭地方法院建請重判，以達懲戒之效。

橋頭地檢署起訴指出，有多項前科的22歲彭男曾因案遭判刑，但他卻因貪圖報酬，和另外4人加入水房集團旗下的「收簿及車管組」，負責擔任人頭帳戶提供者的甲仙集中營管理幹部，期間至少在這拘禁12人，甚至有人遭拘禁近1個月才獲釋。

檢警調查，甲仙集中營主要是水房集團用以要求被害人交出手機、證件、存摺、提款卡、印章等，同時負責拘禁控管，若被害人不從，即以暴力凌虐。且水房集團高層與彭男等人間聯繫時，不僅刻意以綽號代稱，製造警方查緝斷點，還會不定期前往甲仙集中營巡視，發放報酬。

其中，有被害人被高薪利誘騙至集中營後，因拒絕就範遭逼喝污染髒水，期間還被逼拍影片，甚至被逼吃排泄物。直到一名女子今年8月25日趁隙逃脫後報警處理，警方才得以循線攻堅集中營，逮捕彭男等5人，並救出6名被害人。（編輯：謝雅竹）1111217

#甲仙集中營
#水房集團
#橋頭地檢署
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