Steaker創辦人涉吸金上億 法院裁定羈押禁見

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（中央社記者林長順台北22日電）知名虛擬資產配置平台Steaker黃姓創辦人涉嫌不法吸金新台幣逾億元，台北地檢署昨天指揮調查局兵分7路搜索並約談黃男等5人，檢方今天凌晨將黃男聲押，法院裁定羈押禁見。

檢調接獲檢舉，Steaker自民國109年起涉嫌未經許可，公開推出各式各樣投資方案，以固定利率對外招攬投資，不法吸金逾億元，涉嫌違反銀行法等罪。

北檢昨天指揮調查局台北市調處兵分7路搜索，約談黃男等5人到案，陸續移送北檢複訊。檢察官漏夜偵訊後，今天凌晨將黃男聲請羈押禁見，其餘4名被告分別以25萬元到50萬元不等金額交保。

台北地方法院下午召開羈押庭，黃男否認犯罪，法官認為黃男涉犯銀行法、加重詐欺罪，犯罪嫌疑重大，犯最輕本刑7年以上重罪，且有逃亡、湮滅證據、勾串共犯或證人之虞，裁定羈押禁見。

Steaker發表聲明表示，因案件已進入司法偵查程序，無法針對案情發表任何意見，公司將全力配合司法調查程序，期能盡快釐清案情，恢復正常運作。（編輯：方沛清）1111222