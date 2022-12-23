最高檢開檢討會 決議成立打擊賭盤介入選舉平台

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（中央社記者蕭博文台北23日電）最高檢表示，史上首次跨機關的選舉查察檢討會議於昨天舉行，決議就賭盤與地下通匯介入選舉事項成立「整合打擊地下通匯與網路賭盤聯繫平台」，期待能精準打擊相關犯罪。

最高檢察署今天發布新聞稿表示，為檢討今年九合一地方公職人員選舉查察工作，昨天召開跨機關檢討會議，由各地檢署檢察長進行報告，警政署長黃明昭、調查局長王俊力、廉政署長莊榮松、移民署副署長林興春也出席。

最高檢表示，境外資金介入選舉及利用網路進行選舉賭盤，嚴重妨害選舉公正，並有國安疑慮；檢察總長邢泰釗會中即表示，目前偵辦境外勢力藉地下通匯介入選舉案件效益不理想，應專人專責勾稽關連性、精準取締，才能有效打擊。

邢泰釗還說，選舉賭盤嚴重危害選舉正確性，尤其網路、加密貨幣介入後，危害猶烈，也應專人專責分析規律性與慣犯，從嚴取締並查扣賭資。

新聞稿指出，會議決議成立「整合打擊地下通匯與網路賭盤聯繫平台」，就賭盤與地下通匯介入選舉事項，於民國112年7月前，由最高檢察署、台灣高等檢察署、警政署、調查局成立平台，督導協調相關案件辦理。

此外，針對「辦藍不辦綠」、「查賄看顏色」及「反滲透法無限上綱」等質疑，最高檢在會中提出澄清，表示相關查賄情資約50%來自司法警察單位，15%左右來自調查單位，26%左右來自於民眾檢舉，並非如謠言所稱「賄選情資都控制在檢方」。

最高檢指出，檢察機關對具體有效情資均依法偵查，如果司法機關有辦藍不辦綠的具體事證，歡迎民眾公諸大眾，以昭公信；而檢察機關適用反滲透法查辦賄選案均相當謹慎，事前均就個案法律適用反覆辯證。

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另方面，黃明昭在會中表示，此次檢警調廉移查賄團隊運作相當好，期盼未來仍以此方式運作；王俊力也認為，此次選舉查察顯示檢警調廉移形成查賄團隊，彼此截長補短，對選舉查察能夠達成目標非常有幫助。

新聞稿最後提到，本次選舉查察檢討會議是史上第一次跨機關舉辦，相信對日後加強查察賄選，維持選舉公正必有相當助益，也期盼民眾支持司法機關，共同維護民主法治。（編輯：李錫璋）1111223